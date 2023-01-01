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مجزرة مروعة ينفذها الاحتلال في مدرسة "رفيدة" غرب دير البلح وسط قطاع غزة

الخميس 10 أكتوبر 2024 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة مروعة ينفذها الاحتلال في مدرسة "رفيدة" غرب دير البلح وسط قطاع غزة



غزة/سما/

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مجزرةً مروّعة بقصفه مدرسةً تؤوي  آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية، ان 23  شهيدًا ارتقوا جرّاء قصف الاحتلال مدرسة رفيدة، التي تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح".

وأشارت المصادر إلى وصول 10 شهداء أشلاء يصعب التعرف عليها وعشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، في قصف الطيران .  

ويُذكر أن هذه المدرسة هي الثانية التي يستهدفها الاحتلال في أقل من 24 ساعة، بعد قصفه مدرسة الرافعي التي تؤوي آلاف النازحين في جباليا شمال قطاع غزة. ورصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزًا للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيدًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، في السابع من أكتوبر 2023.


 

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