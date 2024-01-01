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طهران : جاهزون لأي سيناريو من قبل اسرائيل مع أننا لا نريد الحرب ولا التصعيد

الخميس 10 أكتوبر 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : جاهزون لأي سيناريو من قبل اسرائيل مع أننا لا نريد الحرب ولا التصعيد



طهران/ وكالات/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على إسرائيل "إن طهران جاهزة لأي سيناريو مع تأكيده على عدم رغبتهم في الحرب أو التصعيد".

وأضاف عراقجي في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه بإمكان "الإسرائيليين" اختبار "إرادتنا"، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد طبيعة الرد الإيراني بناءً على كيفية سير الهجوم، مع دراسة ذلك "بكل دقة".

ولفت إلى أن "إيران ليست الوحيدة التي لا تريد حربا واسعة بل إن الجميع يعرف كارثية هذه الحرب".

وتابع قائلا: "المقاومة قادرة على الرد على الكيان الإسرائيلي ونتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة بالقضاء على حماس وسيواجه الحالة ذاتها في لبنان".

وشدد على أن دعم طهران "لن يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي بل ستقدم أي شيء ضروري لهم مهما كان".

وأضاف "لم نتخل يوما عن دعم المقاومة وقد أعلنت من بيروت أن إيران لن تتخلى عن المقاومة.. لقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات.. سندعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة.. أجرينا مشاورات بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير".

ولفت إلى أن الدول الكبرى في المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا حيال التصعيد الحاصل

وشدد على أن دور السعودية كبير في المنطقة وقطر دولة مؤثرة ووتجري طهران مشاورات معهما لوقف الحرب.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل أمس الأربعاء إلى الرياض وأجرى محادثات مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

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