إضراب شامل في مدينة نابلس حدادًا على أرواح الشهداء

نابلس / سما/

عمّ إضراب شامل، اليوم الخميس، مدينة نابلس حدادًا على أرواح الشهداء المقاومين عصام الصلاج ونعيم عبد الهادي وسليم أبو سعدة وعبد الصرفندي الذين اغتالهم الاحتلال أمس.

واغتالت قوات خاصة "إسرائيلية" 4 شبان فلسطينيين داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ عملية اغتيال ضد 5 مسلحين مطلوبين في نابلس، بينهم قائد كتائب شهداء الأقصى بمخيم بلاطة.

ونقلت مصادرمحلية، أن قوة خاصة "إسرائيلية" اغتالت عصام الصلاج، قائد "كتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير" من مخيم بلاطة، وعبد الصرفندي قائد كتيبة مخيم عسكر، ومقاومين آخرين، وهما نعيم عبد الهادي، وسليم أبو سعده.

ويذكر أن الصلاج كان مطاردا من الاحتلال بعد أن فشل قبل أكثر من عام من اغتياله داخل مخيم بلاطة في نابلس.