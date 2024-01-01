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الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وصحفي

الخميس 10 أكتوبر 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وصحفي



رام الله / سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وصحفي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في محافظة طوباس.

ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

علماً أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

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