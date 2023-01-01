واشنطن تُشكك في إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين حاولوا الهروب من الغارات في جباليا شمال قطاع غزة

واشنطن / وكالات/

شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، في إطلاق إسرائيل النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الهروب من الغارات في شمال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لميلر، الذي تدعم بلاده بشكل مطلق إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة، والتي تمتد إلى لبنان.

وقال ميلر: “وردنا تقارير بهذا الخصوص، ولا أستطيع التحدث بهذا الشأن الآن، ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً، فهو تطور غير مقبول”.

وأضاف: “إذا كان هناك إطلاق نار لقوات إسرائيلية على مدنيين فلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول”.

ميلر، الذي تزود بلاده الجيش الإسرائيلي بمختلف الأسلحة التي استخدمها في حرب الإبادة، اكتفى بالقول “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تحقق في هذا الأمر (إطلاق النار على المدنيين العزل) ومحاسبة الفاعلين إن تأكد ذلك”.

ونشرت وسائل إعلام دولية، الثلاثاء، صوراً تظهر إصابة بعض المدنيين نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على الفلسطينيين الفارين من الهجمات في شمال غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.