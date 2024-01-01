الاحتلال يعتقل أكثر من 12 مواطنا من محافظة الخليل

الخليل/ سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 12 مواطنا خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدات إذنا وسعير وبيت أمر والشيوخ وترقوميا في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدة إذنا غرب الخليل وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت خلال ذلك 7 مواطنين، وتم نقلهم الى النقطة العسكرية الموجودة على مدخل البلدة، وبعد التحقيق الميداني معهم تم اخلاء سبيلهم.

واضافت المصادر، ان قوة من جيش الإحتلال، داهمت منزل المرحوم الدكتور عوض البطران، ولا زال الجنود متواجدين داخل المنزل، حتى ساعة اعداد هذا الخبر، وتم احتجاز أفراد عائلة البطران داخل غرفة واحدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من قرية الشيوخ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: الاسير السابق نايف حلايقة والذي أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال وأُفرج عنه شهر آب الماضي.

كما تم اعتقال سند محمد حلايقة، و شادي عطيه حلايقة، وقصي عيسى حلايقة، وشقيقه محمد، و محمد عدنان حلايقة، و مجاهد عبد الله ابراهيم حلايقة، و محمد موسى مشني حلايقة.

ومن بلدة سعير تم اعتقال عمر موسى طروه.

كما تم اعتقال المواطن ثائر ارطيش من بلدة ترقوميا واجباره على حذف قناة ترقوميا على التلجرام.

من جانبه قال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عياد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم، مناطق ابو الطوق والظهر، و اقتحم الجنود منزلين وتم اعتقال يوسف الفتى احمد محمود العلامي 17عاما والفتى اسكندر ناصر عبد الحميد ابو مارية 16عاما، وتم نقلهما الى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة :كرمي تسور" جنوب بيت أمر.