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5 شهداء من عائلة واحدة بينهم رضيعة في قصف الاحتلال خان يونس

الخميس 10 أكتوبر 2024 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء من عائلة واحدة بينهم رضيعة في قصف الاحتلال خان يونس



غزة / سما/

استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية  بأن الاحتلال قصف منزل المواطن صقر العمور في منطقة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وأطفاله الثلاثة، إذ يبلغ أصغرهم طفلة رضيعة لا تتجاوز الـ7 أشهر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومحيط منطقة التوام والعطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومحيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة التوام شمال قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرض البراوي مقابل بنك فلسطين بمنطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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