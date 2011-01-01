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موقع عبري يكشف بنود صفقة جديدة لوقف حرب غزة بيد نتنياهو ومصر والولايات المتحدة وقطر

الخميس 10 أكتوبر 2024 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف بنود صفقة جديدة لوقف حرب غزة بيد نتنياهو ومصر والولايات المتحدة وقطر



القدس المحتلة / سما/

 أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن غيرشون باسكين أحد مهندسي صفقة شاليط عام 2011، عرض صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وقال باسكين في رسالة إلى الإدارة الأمريكية: “عزيزي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لدينا صفقة مطروحة على الطاولة تقبلها قيادة حماس بأكملها”.
وأضاف موضحا: “صفقة “الثلاثة أسابيع” التي ستنهي الحرب في غزة، حيث ستقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع، وسيكون هناك اتفاق على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، والإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين والأجانب الـ 101 من غزة”.
وبحسب باسكين، فإن هذا لا يكفي، وأضافت “حماس” أنه “ليس لدينا أي اعتراض على تشكيل حكومة فلسطينية مدنية تكنوقراط من أشخاص مستقلين ومهنيين لإدارة شؤون غزة، وتتمتع بكافة الصلاحيات التي تضمن استمرار الأمن والنظام وإدارة المعابر”.
وأشار إلى أن “هذا يعني إدارة جديدة في غزة حماس ليست جزءا منها”، مضيفا “هذا انتصار لنتنياهو، وقد يكون هذا إرث الرئيس بايدن الذي أنهى الحرب في غزة وأعاد المختطفين إلى بلادهم، وليس رئيس حرب غزة”.

وفي نهاية كلامه أكد باسكين: “هذه الصفقة مطروحة على طاولة الجميع – جميع القادة: بايدن ونتنياهو وقيادة حماس بأكملها وأمير ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات في مصر”.
وأضاف: “هذه الصفقة يجب أن تقبلوها الآن، ليس هناك وقت لإضاعته. لقد مر أكثر من عام بالفعل، الوقت ينفد فخذوها الآن”.

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