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الاحتلال يهدم منزلين ومنشأتين في بلدة الزاوية غرب سلفيت

الخميس 10 أكتوبر 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين ومنشأتين في بلدة الزاوية غرب سلفيت



سلفيت/ سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين ومنشأتين في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية الزاوية قاسم شقير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، في منطقة خلة نجوان، تعود ملكيتهما للمواطن وليد ثائر علي قادوس ومحمود علي سند قادوس، وشاليهات عدد 2 تعود ملكيتهما للمواطن محمد خالد عامر، بحجة البناء بدون ترخيص في منطقة مصنفة ج، مشيرا إلى أن المنازل التي تم هدمها جاهزة للسكن، كل منزل مكون من طابقين، منوها إلى أن المنطقة مستهدفة حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منزلين قبل شهر.

ويذكر الى ان بلدة الزاوية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث سلمت عددا من الاخطارات، عدا عن اعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين ومنعهم من الوصول لأراضيهم.

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