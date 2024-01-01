370 يوما للحرب على فلسطين: مجازر دامية وعشرات الشهداء والجرحى..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٥ شهيدا و ١٣٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٠١٠ شهيد و ٩٧٧٢٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية في مخيم جباليا ومحيطها اكثر من مرة.

واستشهد مصور قناة الأقصى محمد الطناني واصيب مراسل القناة تامر لبد فيما اصيب في وقت لاحق مصور قناة الجزيرة بجراح بالغة الخطورة.

وتستمر العملية العسكرية في مخيم جباليا لليوم السادس على التوالي وسط تقدم اكبر للدبابات على المدخل الجنوبي للمخيم واحكام الحصار عليه.

واقامت الدبابات سواتر ترابية وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

واستشهد ٣٧ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في مخيم جباليا الذي منعت إسرائيل ادخال اي نوع من الوقود او الطعام اليه.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف على شارع الهوجا في المخيم بعد ساعات من المجزرة في خيام النازحين في محيط مشفى اليمن السعيد.

واستشهد الشاب أمين أبو شكيان في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال غزة بعد أسابيع قليلة من استشهاد أسرته.

وقصفت المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار في محيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين جراء استهداف خيمة تووي نازحين من عائلة عبيد في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيدان في قصف الاحتلال منزل لعائلة الجمل في نفس المخيم.

واستمر القصف المدفعي على شمال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد خمسة مواطنين في قصف على منزل لعائلة العمور في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

والشهداء هم الاب صقر وأبنائه عطية ست سنوات ودين ثلاث سنوات وسيلا سبعة شهور والان ختام عطية العمور.

وكان ثمانية مواطنين ارتقوا في قصف سيارة قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد المواطن خالد سلمان قديح من بلدة خزاعة متأثرا بجراح اصيب بها في وقت سابق.

كما استشهدت هند موسى أبو عاصي (النجار) من بلدة بني سهيلا بعد إصابتها قبل نحو شهر في مع نجلها.

وتواصل إسرائيل تدمير المنازل في رفح الشهر السادس على التوالي .