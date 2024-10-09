ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2141 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت/سما/

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 2141 شهيدا، والجرحى إلى 10099.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. كما شنت غارات على بلدات: زوطر الشرقية، وعيتا الشعب، وعلما الشعب، ومجدل سلم، وبرج قلاوية، وعدلون، وحبوش، وشبعا، وجبشيت، والبازورية، وياطر، والحوش، والسلطانية، ودبعال، وشقرا، وعربصاليم، وجبل الرفيع، وجبل بلاط، ووادي جيلو جنوب لبنان.