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ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2141 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2141 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان



بيروت/سما/

 أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 2141 شهيدا، والجرحى إلى 10099.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. كما شنت غارات على بلدات: زوطر الشرقية، وعيتا الشعب، وعلما الشعب، ومجدل سلم، وبرج قلاوية، وعدلون، وحبوش، وشبعا، وجبشيت، والبازورية، وياطر، والحوش، والسلطانية، ودبعال، وشقرا، وعربصاليم، وجبل الرفيع، وجبل بلاط، ووادي جيلو جنوب لبنان.

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