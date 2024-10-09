استشهاد شرطي سوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

دمشق/سما/

استشهد عنصر في قوى الأمن السوري، في قصف إسرائيلي على مدخل مدينة القنيطرة، الأربعاء.



ونقلت وكالة الأنباء السورية"سانا" عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة أن "عنصرا من قوى الأمن الداخلي استشهد، وأصيب آخر بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة المحررة".

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة (التابعة للنظام) "استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة" دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان".

وأضاف المصدر: "أدى ذلك إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية كبيرة كحصيلة أولية، وما يزال العمل جاريا لإنقاذ آخرين تحت الأنقاض".

ونشرت الوكالة عبر منصة "تلغرام" صورا تظهر آثار القصف الإسرائيلي وأعمدة الدخان المتصاعدة من المبنى المستهدف، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن إسرائيل استهدفت مبنى قرب السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

تجدر الإشارة أنه منذ عام 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا ضد من تقول إنها "جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، منذ مطلع العام 2024، 105 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 86 منها جوية و 19 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 191 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.