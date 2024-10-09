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لولوة الخاطر: "إسرائيل" تعمدت القصف حول مطار بيروت بعد هبوط طائرة المساعدات القطرية

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لولوة الخاطر: "إسرائيل" تعمدت القصف حول مطار بيروت بعد هبوط طائرة المساعدات القطرية



الدوحة/سما/

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر إن إسرائيل تعمدت القصف حول مطار بيروت بعد هبوط طائرة المساعدات القطرية.

 

وأكدت الخاطر في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" أهمية مطار رفيق الحريري في بيروت وضرورة النأي به عن الاستهداف والصراع بل وحمايته وفقا للقوانين والأعراف الدولية، لأنه أصبح شريان الحياة الأساسي لحركة المساعدات والأشخاص لبلد وشعب كامل.

وذكرت أن "من أهم الرسائل التي أكد عليها الأشقاء في لبنان أثناء زيارة بيروت ضرورة الإبقاء على مطار بيروت ممرا آمنا وعدم استهدافه حيث أنه تحول من مطار دولي إلى شريان الحياة الأساسي لحركة المساعدات والأشخاص لبلد وشعب كامل".

وأضافت: "بعبارة أخرى فإن مطار رفيق الحريري في بيروت اليوم هو الممر الإنساني الأساسي للبنان ولا بد من النأي به عن الاستهداف والصراع بل وحمايته وفقا للقوانين والأعراف الدولية. لكن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد القصف حول المطار كما حدث اليوم بعد فترة وجيزة من هبوط طائرة المساعدات القطرية. لذا فإن هناك مخاوف حقيقية من تعمد استهداف المطار واستهداف الأجواء لإخراج المطار عن الخدمة وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات كارثية".

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