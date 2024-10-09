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استشهاد أربعة شبان برصاص "مستعربين" في مدينة نابلس (فيديوهات)

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أربعة شبان برصاص "مستعربين" في مدينة نابلس (فيديوهات)



نابلس/سما/

استُشهد أربعة شبان، مساء اليوم الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون) الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي أربعة شهداء، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك.

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