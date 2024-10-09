الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء المصرية بالمئات رغم التحذيرات

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مئات الإسرائيليين يتدفقون على مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، رغم التحذيرات من السفر التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية من السفر إلى هناك.



وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير أعدته راشيل كيرما، إن الإسرائيليين يستهزؤون بتحذيرات السفر ويطلقون عليها باللغة العامية العبرية "زمارة"، وأنهم ضربوا بتلك التحذيرات عرض الحائط ويذهبون إلى مصر لقضاء إجازة الغطس في شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من عدم وجود رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى مصر، لكن السياح الإسرائيليين - كما يعلم الإسرائيليون فقط - يجدون طريقة للوصول إلى هناك حتى بدون هذا الخيار.، وأنه علاوة على ذلك تعرض العديد من شركات السياحة عروض بيع لقضاء العطلات في الوجهة الخاصة بشرم الشيخ ومدن جنوب سيناء بعطلة عيد العرش اليهودي القادمة.

وأوضحت معاريف أن كل هذا على الرغم من حقيقة أن مصر تم تعريفها على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي على أنها دولة "شديدة التهديد من (المستوى 4)، حتى أنه جاء في رسالة التحذير: "يجب ألا تأتي إلى هذا البلد وفي حالة الإقامة هناك يجب عليك مغادرتها فورا، وذلك في ظل الخوف من أن تحاول العناصر المسلحة إيذاء الإسرائيليين المقيمين في مصر على خلفية حرب غزة .

ولفتت معاريف إلى أنه في إحدى مجموعات فيسبوك الإسرائيلية، نشرت إحدى الإسرائيليات منشورا سألت فيه عن حالة الطقس في شهر نوفمبر في شرم الشيخ وما إذا كان من الممكن الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة، وعندما تواصلت معها محررة الصحيفة العبرية رددت عليها بشأن تحذير السفر الموجود، أجابت بأن أصدقاءها "موجودون هناك بالفعل".

وقالت كيرما إنه بحسب ادعاءات صاحبة المنشور فهي متأكدة من أنها بفضل زواجها من رجل من الوسط العربي - بحسب ما كتبته في المنشور - محصنة ضد أي هجوم أو أذى يلحق بها، بل وذهبت إلى القول بأن "المسلحين هم هنا أيضا في إسرائيل" كما أنها ردت بازدراء على أي شخص يختلف مع اختيارها السفر إلى مصر.

وقالت محررة الصحيفة العبرية إنه بعد البحث كثيرا في مجموعات فيسبوك للمسافرين الإسرائيليين في شرم الشيخ، والتي يبلغ عدد أعضائها عشرات الآلاف، لاحظت أنه منذ أكتوبر 2023، لم يتم تحميل أي منشورات بخصوص الإجازات في شبه جزيرة سيناء، وحتى تلك التي تم نشرها تتعلق بشكل أساسي بمحاولة الهروب من إسرائيل في أسرع وقت ممكن بسبب الأعمال العدائية.

وزعمت المحررة الصحفية الإسرائيلية إنه وفقا لتوصيات رئاسة جهاز الأمن القومي، فإن جزيرة سيناء لا تزال هدفا مهددا من قبل العناصر المسلحة - خاصة في ضوء تعريفها على هذا النحو والتي لا تزال وجهة سياحية للإسرائيليين الذين يأتون لقضاء إجازتهم على شواطئ سيناء.

وأضافت على الرغم من التهديد الكبير المحتمل من العناصر المسلحة في المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن سيناء لديها تحذير سفر من المستوى الرابع أي انها تعتبر تهديد كبير، ومن الضروري تجنب الوصول إليها في الفترة التي تسبق عطلة تشرين، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخارج.

ولفتت معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يريد رفع مستوى الوعي العام حول عدم السفر للمناطق الخطرة في الخارج واتباع التوصيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي MLA .

وكان الجهاز الإسرائيلي قد أكد على الأهمية الكبيرة لتجنب الوصول إلى البلدان التالية، وذلك في ضوء الخطر الحقيقي على حياة الإسرائيليين المقيمين في هذه البلدان:

1. العراق - بما في ذلك المنطقة الكردية (الوصول محظور بموجب القانون)

2. اليمن (الوصول محظور بموجب القانون)

3. إيران (الوصول محظور بموجب القانون)

4. سوريا (الوصول محظور بموجب القانون)

5. لبنان (الوصول محظور بموجب القانون)

6. المملكة العربية السعودية (الوصول مقيد بموجب القانون)

7. بنغلاديش

8. الصومال

9. باكستان

10. أفغانستان

11. ليبيا

12. الجزائر

13. الأردن

14. مصر - بما في ذلك شبه جزيرة سيناء

15. تركيا