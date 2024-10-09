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تونبرغ: ألمانيا تهدد وتسكت النشطاء الذين يعبرون عن موقفهم ضد الإبادة والاحتلال في فلسطين (فيديو)

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونبرغ: ألمانيا تهدد وتسكت النشطاء الذين يعبرون عن موقفهم ضد الإبادة والاحتلال في فلسطين (فيديو)



برلين/سما/

بعد إخلاء مخيم احتجاج مؤيد لفلسطين في مدينة دورتموند الألمانية بسبب زيارة مزمعة ستقوم بها غريتا تونبرغ لهذا الاعتصام، وجهت ناشطة المناخ السويدية اتهامات للسلطات الألمانية.


وفي رسالة فيديو نشرت على منصة “إكس”، قالت تونبرغ إن “ألمانيا تهدد وتسكت النشطاء الذين يعبرون عن موقفهم ضد الإبادة والاحتلال في فلسطين”، وذلك بعد أن قامت الشرطة بفض مخيم احتجاجي تابع لمبادرة طلابية في دورتموند. وذكرت تونبرغ أن الشرطة أبلغت الطلاب بأنها ستعتقل الناشطة السويدية إذا حضرت إلى الموقع.
وطالبت تونبرغ بدعم الحركة الطلابية في دورتموند وفي كل مكان “يواجه فيه الناس القمع”. وقالت: “لن يتم إسكاتنا”.

وكانت شرطة دورتموند أنهت أمس الثلاثاء المخيم الاحتجاجي المؤيد لفلسطين بعد الإعلان عن زيارة الناشطة البيئية تونبرغ لهذا المخيم. وبررت الشرطة ذلك في البداية بقولها مساء أمس: “الأحداث الأخيرة المرتبطة بشخص تونبرغ أدت إلى تقييمها على أنها من المشاركين الذين لديهم استعداد لممارسة العنف”.
ولاحقا، سحبت الشرطة هذا التصريح وأوضحت أنه كان به “خطأ داخلي”. وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم إنه يجري إعداد بيان توضيحي حول المسألة. كما بررت الشرطة حظر المخيم بأمور من بينها أن ظهور تونبرغ قد يجذب أعدادا أكبر من الأشخاص مقارنة بما كان مسموحا به في الأصل.
يذكر أنه منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على القطاع الفلسطيني، أعربت تونبرغ مرارا عن تضامنها مع الفلسطينيين واتهمت قوات الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.
وفي المقابل، قال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون معاداة السامية، فليكس كلاين، إن تصريحات تونبرغ عن الصراع في الشرق الأوسط “معادية لإسرائيل وكذلك معادية للسامية بسبب ما تخفيه من إنكار لحق إسرائيل في الوجود”.

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