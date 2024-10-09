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إعلام عبري: اعتقال إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية دخل إلى لبنان كصحافي

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: اعتقال إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية دخل إلى لبنان كصحافي



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية الأربعاء، باعتقال إسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية دخل إلى لبنان كصحافي.

وقال موقع "واينت" العبري، إن يهوشوع (شوكي) تارتكوفسكي دخل إلى لبنان بصفته "صحافيا"، مع مجموعة من الصحافيين الآخرين، لكن سلوكه أثار الشكوك وتم نقله للاستجواب حيث تم اكتشاف جواز سفره الإسرائيلي.


واعتقل تارتكوفسكي، وهو يهودي متشدد سابق من القدس وخريج جامعة براون وكلية لندن للاقتصاد، أمس الثلاثاء في بيروت بعد دخوله لبنان في الأيام الأخيرة باعتباره "صحفيا استقصائيا". وأثار سلوكه الشكوك لدى اللبنانيين، وبعد القبض عليه عثر المحققون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي.

وبحسب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.

ووفق "واينت" دخل تارتكوفسكي لبنان بجواز سفر بريطاني، لكنه ترك جواز السفر الإسرائيلي بحوزته أيضا. 

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