الحرس الثوري الإيراني: سنسوّي عشرات المراكز الإسرائيلية مع الأرض وعمليتنا الأخيرة صدمت أمريكا وإسرائيل

طهران/ وكالات/

أكد مستشار قائد حرس الثورة في إيران العميد إبراهيم جباري أنّ الولايات المتحدة تقف وراء كل ما يجري في غزة ولبنان واليمن بدعمها إسرائيل، مضيفاً “ليس بوسعهم شن الحرب على إيران وقواتنا على أتم الاستعداد للرد”.

وأكد أنّ إيران “ستسوّي عشرات المصانع ومنشآت الكيان الإسرائيلي مع الأرض، لو اعتدى على البلاد”.

في سياق متصل، ذكر جباري أنّ قوة حماس وحزب الله العسكرية اليوم أشد مما مضى. وأشار إلى أنه تزامناً مع عملية “الوعد الصادق 2 قمنا بهجوم سيبراني على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية”.

ورأى أنّ “العملية الإيرانية صدمت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة عسكرياً واستخبارياً”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أكد أمس الثلاثاء، أنّ أي خطأ من جانب الأعداء “سيقابله رد قوي، وأنّ إيران لن تتسرع أو تتهاون أو تتردد فيه”.

وأضاف أنّ “الأعداء يعلمون أنّ صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها”، وعلى “الكيان الإسرائيلي ألّا يعبث مع قدراتنا”.