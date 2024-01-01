"واللا" العبري: هدف الهجوم الحالي السيطرة على مساحة واسعة من شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

تخطط القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ فترة طويلة لعملية واسعة النطاق للفرقة 162 في شمال قطاع غزة مع التركيز على المناورة البرية في جباليا.

الموقع الإلكتروني “واللا” يقول ان هدف العملية العسكرية في شمال قطاع غزة هو السيطرة على المنطقة بشكل كامل، وإذا توسعت العملية سيتم إخلاء سكان بيت لاهيا وبيت حانون أيضا إلى الجنوب.

ويقول مصدر عسكري: إذا ما تم تنفيذ العملية وفق المخطط سيتمكن الجيش من السيطرة على قطعة أرض كبيرة من القطاع. مضيفا ان السيطرة على المنطقة ستمكن أيضا من منع إطلاق الصواريخ ومحاولات الوصول إلى السياج”.

ويبدو أن المناورة في شمال قطاع غزة ستتوسع، وفي ضوء تحديث الأمس فإن سكان بيت حانون وبيت لاهيا سيتحركون جنوباً أيضاً.

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وتواصل الفرقة 162 العمل في منطقة جباليا وتدمير البنية التحتية لحماس كجزء من العملية التي بدأت الليلة الماضية، وتعمل الفرق العسكرية على ترسيخ السيطرة للمنطقة.