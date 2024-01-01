  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع الإنساني في قطاع غزة

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع الإنساني في قطاع غزة



نيويورك/ وكالات/

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الاربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع، ومن المتوقع أن يستمع الاعضاء إلى احاطتين: الأولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.

وحذر أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم أمس اسرائيل من المساس بالأونروا، مشددا على أنه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

وتهدد اسرائيل بإصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح غوتيريش أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي" مضيفا انه "لا يمكن للتشريعات الإسرائيلية أن تغير تلك الالتزامات".

الأكثر قراءة اليوم

لواء إسرائيلي متقاعد: 3 مجانين أدخلونا مستنقع استنزاف

موقع عالمي يسرب وثائق خطيرة عن مساعدة القوات البريطانية للجيش الإسرائيلي

“خداع وكذب”.. "إسرائيل" تنذر الفلسطينيين بإخلاء جباليا عبر ممر “آمن”

خطة إسرائيلية لـ"حماس" ومخطط لـ"لغزة"!

تل أبيب : الصواريخ الإيرانيّة لحيفا ستؤدّي لكارثةٍ بيئيةٍ جسيمةٍ وطهران أثبتت قدراتها على ضرب إسرائيل بقوّةٍ

مشاهد رفع العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس تثير جدلا واسعا (فيديو)

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ..

الأخبار الرئيسية

خامنئي سيعلن تغيير الفتوى ..هل اختبرت ايران قنبلة نووية وأجرت الانفجار في صحراء البلاد ؟؟

“حماس” و”فتح” يبحثان في القاهرة تشكيل لجنة لإدارة غزة وتوافق على المقترح المصري

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار أمر باستئناف العمليات التفجيرية في داخل اسرائيل ..

اسرائيل ليست جزءا منها..الكشف عن المفاوضات السرية لوقف شامل لإطلاق النار

369 يوم من الحرب على غزة ...شهداء بالعشرات في مجازر مستمرة وتصعيد كبير..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية