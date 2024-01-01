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طقس فلسطين : غائم جزئي الى صافٍ

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئي الى صافٍ



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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