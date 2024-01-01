ابرز عناوين الصحف الفلسطينية ..

رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، على خبر ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.965 شهيدا، والاصابات إلى 97.590، غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتصعيده عمليات القصف في جباليا، والبريج، والتهجير القسري لآلاف المواطنين.

وفيما يلي أبز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

إصابات واعتقالات واخطارات في الضفة ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أحد أبواب الأقصى

أردوغان: عاجلا أم آجلا ستدفع إسرائيل ثمن الإبادة الجماعية في غزة

رئيس الوزراء يهاتف ذوي الشهيد زياد أبو هليل معزيا باستشهاده

الشيخ يطلع المجلس الاستشاري لحركة "فتح" على التطورات السياسية

مصطفى يعلن تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة

غوتيريش يحذر من المساس بالأونروا: لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها

رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين وقضيتها العادلة

منظمات غير حكومية: العاملون الإنسانيون في غزة يسعون الى البقاء على قيد الحياة

"الأيام":

60 شهيدا.. الاحتلال يصعد في جباليا والبريج ويهجر الآلاف

طوباس: الاحتلال يقتحم بلدة عقابا ويحاصر منزلا

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف أهداف في إسرائيل

عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل وخاصة حيفا وتجدد القصف على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان

قتلى ومصابون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على دمشق

نتنياهو يستدعي الوزراء لمشاورات أمنية ويعطل زيارة غالانت المقررة لواشنطن

مسؤولون أميركيون: تصاعد انعدام الثقة لدى إدارة بايدن تجاه نتنياهو

سلسلة اقتحامات في مناطق عدة وتواصل مهاجمة قاطفي الزيتون

"الصليب الأحمر": الوضع ما زال مأساويا في غزة

"حزب الله": نؤيد الحراك السياسي لوقف إطلاق النار وامكاناتنا العسكرية بخير

"القدس":

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة ويتوعد طواقمها بالقتل والاعتقال

الاتحاد الأوروبي يصر على تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

صرف رواتب الموظفين اليوم بنسبة 70%

حزب الله يقصف حيفا بأكثر من 100 صاروخ والاحتلال يعلق الدراسة ويخلي مصانع كيميائية

مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية ويهاجمون المركبات

بايدن: نتنياهو "كاذب ولعين" ولا يملك استراتيجية

رئيس الوزراء يعلن تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار القطاع

الاحتلال يعتقل معلمة من الداخل بتهمة الاحتفال بذكرى "طوفان الأقصى"