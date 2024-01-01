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"مفوض الأونروا": 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة واغلقنا مراكز الايواء ..

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مفوض الأونروا": 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة واغلقنا مراكز الايواء ..



القدس المحتلة / سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا".

وأوضح لازاريني في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، مشيرا إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.

وكشف عن اضطرار بعض مراكز الوكالة للايواء والخدمات إلى الاغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وتابع المفوض العام لـ"لأونروا"، أن مواصلة القصف يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة".

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