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اسرائيل ليست جزءا منها..الكشف عن المفاوضات السرية لوقف شامل لإطلاق النار

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ليست جزءا منها..الكشف عن المفاوضات السرية لوقف شامل لإطلاق النار



القدس المحتلة / سما/

من خلف الكواليس، تحاول الولايات المتحدة القيام بخطوة غير عادية لبسط الهدوء على كافة الساحات في وقت واحد.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن إسرائيل لا تعتبر جزءاً من تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وفي الأيام القليلة الماضية علم كبار المسؤولين في اسرائيل بمناقشة تجري بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية تناقش مع إيران اقتراح وقف شامل لإطلاق النار في كافة الساحات.

أما غزة، وبحسب زعم القناة، فلا يعرف مكانها في هذا الاقتراح، نظراً لتعقيده من حيث رغبة إسرائيل في مواصلة الحرب هناك حتى بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل.

ونقلت القناة عن المسؤولين الكبار في اسرائيل: "نحن حاليًا في نقطة قوة، وسيكون وقف إطلاق النار بشروطنا بما في ذلك انسحاب حزب الله شمال الليطاني .

يختم التقرير أن الشيء المثير هو أنه إلى جانب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فإن الإيرانيين لا يتحدثون أيضًا عن ربط الساحات المختلفة في هذه الاتصالات .

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