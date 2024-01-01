إسرائيل ترفض الكشف للادارة الامريكية عن خططها للرد العسكري على إيران

واشنطن / وكالات/

ترفض إسرائيل حتى الآن الكشف لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خططها للرد العسكري ضد إيران، حسبما قالت مصادر في الإدارة الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت المصادر أن الإدارة تشعر بالإحباط من مفاجأة إسرائيل المتكررة التحركات العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان، وأنها تحاول منع المزيد من التصعيد، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت الإدارة تأمل في الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطط إسرائيل في اجتماع من المقرر عقده اليوم بين وزير الجيش يوآف غالانت ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لكن غالانت رفض ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين.

وقالت مصادر في واشنطن إنها لا تزال لا تعرف تاريخ الهجوم أو ما هي الأهداف الإسرائيلية المحتملة في إيران.

كما أفادت التقارير أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت الشهر الماضي، والذي حدث دون إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية، فاجأ كبار المسؤولين في إدارة بايدن، الذين كانوا يأملون في ذلك الوقت في الانتهاء من صياغة خطة لـ وقف إطلاق النار في الشمال. وعندما أبلغ غالانت أوستن بمقتل نصر الله، رد وزير الدفاع: «معذرة، ماذا قلت؟» - بحسب مصادر حكومية.

وفي محادثة ثانية جرت بين الاثنين في ذلك اليوم، سأل أوستن غالانت عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تكون "وحدها" فيما يتعلق بالدفاع عن النفس في ضوء حقيقة أنها لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم على نصر الله.

وقالت مصادر في البنتاغون لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوستن شعر بالإحباط لأن إسرائيل لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لوضع قواتها حتى تتمكن، إذا لزم الأمر، من حماية إسرائيل أو القوات الأمريكية الموجودة في مكان قريب.