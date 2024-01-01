الجيش الإسرائيلي يقترح إعادة إعمار المستوطنات في الشمال وليس العودة اليها..

القدس المحتلة / سما/

أوضح الجيش الإسرائيلي أن المنشورات التي تفيد بأن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين طلب من رؤساء المستوطنات في الشمال الاستعداد لعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد عيد العرش غير صحيحة، وأنها تنبع من سوء فهم لللتصريحات.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن الجيش أوضح أن كلام قائد الجبهة الشمالية طرح خلال محادثة مع رؤساء المستوطنات، لكنه أوضح أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح بعودة السكان، إلا أن الجيش اقترح البدء بالعمل على تهيئة المستوطنات بالفعل بعد العطلة من أجل تسريع العودة إلى المستوطنات عندما يصبح ذلك ممكنا.