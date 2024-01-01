  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقترح إعادة إعمار المستوطنات في الشمال وليس العودة اليها..

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقترح إعادة إعمار المستوطنات في الشمال وليس العودة اليها..



القدس المحتلة / سما/

 أوضح الجيش الإسرائيلي أن المنشورات التي تفيد بأن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين طلب من رؤساء المستوطنات في الشمال الاستعداد لعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد عيد العرش غير صحيحة، وأنها تنبع من سوء فهم لللتصريحات.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن الجيش أوضح أن كلام قائد الجبهة الشمالية طرح خلال محادثة مع رؤساء المستوطنات، لكنه أوضح أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح بعودة السكان، إلا أن الجيش اقترح البدء بالعمل على تهيئة المستوطنات بالفعل بعد العطلة من أجل تسريع العودة إلى المستوطنات عندما يصبح ذلك ممكنا.

الأكثر قراءة اليوم

لواء إسرائيلي متقاعد: 3 مجانين أدخلونا مستنقع استنزاف

موقع عالمي يسرب وثائق خطيرة عن مساعدة القوات البريطانية للجيش الإسرائيلي

“خداع وكذب”.. "إسرائيل" تنذر الفلسطينيين بإخلاء جباليا عبر ممر “آمن”

خطة إسرائيلية لـ"حماس" ومخطط لـ"لغزة"!

تل أبيب : الصواريخ الإيرانيّة لحيفا ستؤدّي لكارثةٍ بيئيةٍ جسيمةٍ وطهران أثبتت قدراتها على ضرب إسرائيل بقوّةٍ

مشاهد رفع العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس تثير جدلا واسعا (فيديو)

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ..

الأخبار الرئيسية

خامنئي سيعلن تغيير الفتوى ..هل اختبرت ايران قنبلة نووية وأجرت الانفجار في صحراء البلاد ؟؟

“حماس” و”فتح” يبحثان في القاهرة تشكيل لجنة لإدارة غزة وتوافق على المقترح المصري

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار أمر باستئناف العمليات التفجيرية في داخل اسرائيل ..

اسرائيل ليست جزءا منها..الكشف عن المفاوضات السرية لوقف شامل لإطلاق النار

369 يوم من الحرب على غزة ...شهداء بالعشرات في مجازر مستمرة وتصعيد كبير..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية