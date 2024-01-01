صحيفة أمريكية تزعم: السنوار أمر باستئناف العمليات التفجيرية في داخل اسرائيل ..

القدس المحتلة / سما/

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر عربية قولها إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار أمر باستئناف العمليات "التفجيرية" في محاولة لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف القتال في غزة.

وخصصت الصحيفة مقالا عن سيطرة يحيى السنوار على كافة مراكز السلطة في حركة حماس، بعد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي عقب اغتيال إسماعيل هنية.

وبحسب التقرير، أمر السنوار بالعودة إلى تنفيذ العمليات التفجيرية، مباشرة قبل "العملية الفاشلة" في تل أبيب في أغسطس.

وفي الهجوم، تقول الصحيفة "وصل فلسطيني من سكان نابلس، إلى تل أبيب بحقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات، ولكن لسبب غير معروف انفجرت قبل الأوان ولم يقتل سوى هو في الهجوم".