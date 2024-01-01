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369 يوم من الحرب على غزة ...شهداء بالعشرات في مجازر مستمرة وتصعيد كبير..

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
369 يوم من الحرب على غزة ...شهداء بالعشرات في مجازر مستمرة وتصعيد كبير..



القدس المحتلة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٦ شهيد و ٢٧٨ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٩٦٥ شهيد و ٩٧٥٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وهددت إسرائيل ثلاثة مشافي تعمل بشمال قطاع غزة بالاقتحام وطلبت من الطواقم الطبية مغادرتها ونقل المرضى.

وأمدت الصحة رفضها للسلوك الاسرائيلي تجاه المشافي مطالبة بحمايتها.

ويحاصر جيش الاحتلال مخيم جباليا من جهات عدة وتتقدم آلياته في مختلف مناطق محافظة شمال غزة للمرة الثالثة خلال الحرب .

وستشهد عشرات المواطنين في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم وبلدة جباليا منذ بدء العملية التي دخلت يومها الخامس.

واستشهد اربعة مواطنين خلال محاولتهم انتشال شهداء في متطقة ال١٧ بمخيم جباليا فيما استشهد سبعة اخرين بقصف منزل عائلة منون.

وفي غزة استشهدت عائلة كاملة من آل فرحات مكونة من ٩ افراد بعد ان قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة في قصف على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وسط استمرار القصف المدفعي على شمال المدينة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين جراء استهداف منزل الخالدي في مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض أبو مهادي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واستشهد عشرة مواطنين في قصفين منفصلين بخربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي على القرى الشرقية لخان يونس بعد نزوح جزء من سكان بني سهيلا.

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