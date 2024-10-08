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تظاهرات تجوب مدن كندا للمطالبة بوقف العدوان على غزة المستمرة منذ عام

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات تجوب مدن كندا للمطالبة بوقف العدوان على غزة المستمرة منذ عام



اوتاوا/وكالات/

 تظاهر الآلاف في مدن كندا، اليوم في الذكرى الأولى على معركة "طوفان الأقصى"، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وسبق التظاهرات وقفات تعريفية وتثقيفية للمارة على الطرقات، لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار على غزة قبل معركة "طوفان الأقصى".

ودعا للتظاهرات شبكة صامدون للدفاع عن الفلسطينيين، وحركة المسار الثوري البديل.

 وتظاهر في فانكوفر الآلاف من أبناء الجالية الفلسطنية والعربية ومتضامنين كنديين رافعين الاعلام الفلسطينية واللبنانية واليمنية، ولافتات تدعو لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، في الذكرى الأولى للعدوان على القطاع والذي بدأ في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وتخلل التظاهرة الأغاني الفلسطينية الثورية والحماسية التي تفاعل معها المتظاهرين.

وفي تورنتو جابت تظاهرة شوارع المدينة وسط هتافات بالحرية لفلسطين، مطالبين بضرورة التحرك على كافة الصعد المحلية والدولية من أجل وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، وادانة دولة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبتها على جرائمها.

وطالب المتظاهرون بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وثقافية عليها.

واستنكر أحد المتحدثين الصمت الرسمي العربي والدولي تجاه ما يرتكبه العدوان من مجازر.

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