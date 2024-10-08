الصحة بغزة: "إسرائيل" تطالب 3 مستشفيات شمال القطاع بـ”الإخلاء”

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي طالب 3 مستشفيات في المحافظة الشمالية بالإخلاء من المرضى والطواقم الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان: “الاحتلال يطالب مستشفى كمال عدوان والإندونيسي والعودة بالإخلاء من المرضى والكوادر الصحية”.

وأفاد البيان أن الجيش الإسرائيلي هدد المستشفيات الثلاثة بـ”التدمير والقتل والاعتقال” لو لم يتم الإخلاء، على غرار ما حدث بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اعتقل “مسعفا رافق أحد حالات العناية المركزة عند نقلها من مستشفى كمان عدوان رغم التنسيق المسبق”.

وأشار إلى أن الجيش يحاصر مستشفى “كمال عدوان ويطلق النار على مكتب إدارتها”.

وحذرت الوزارة من توقف مستشفى “كمال عدوان” المحاصرة عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وطالبت وزارة الصحة بـ”ضرورة توفير الحماية الجادة للمؤسسات الصحية وكوادرها العاملة خاصة في شمال القطاع”.

بدوره، قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، في تسجيل صوتي أرسله للصحافيين، إن “الجيش الإسرائيلي أمهلهم 24 ساعة لإفراغ المستشفى بشكل كامل من المرضى والطواقم الصحية”.

وتابع: “الجيش تواصل بشكل مباشر وقال بلغة التهديد أنه علينا إخلاء المستشفى من المرضى والطواقم وإلا سنعرض أنفسنا للخطر”.

ووصف أبو صفية هذا الإجراء بالخطير حيث يهدد بـ”انهيار المنظومة الصحية شمال القطاع”.

وأعرب عن مخاوفه من وجود خطة جديدة لتهجير أهل شمال غزة من خلال إخراج المنظومة الصحية هنا عن الخدمة.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وقال شهود عيان إن الآليات الإسرائيلية العسكرية البرية وصلت لمناطق شمال غرب قطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أنذر الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا والتوجه جنوبا عبر “ممر آمن”، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.