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"حزب الله" يوجه رسالة غير مباشرة إلى "إسرائيل" عبر الفيديو

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يوجه رسالة غير مباشرة إلى "إسرائيل" عبر الفيديو



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء مقطع فيديو حمل عنوان "366 يوما دعما للشعب الفلسطيني-دفاعا عن لبنان وشعبه" تضمن مشاهد من الاستهدافات المختلفة للمواقع الإسرائيلية طيلة عام.

ووثق الفيديو الاستهدافات المختلفة للمواقع الإسرائيلية، ولقطات لمنشأة عسكرية تحتوي على مجموعة من الراجمات الصاروخية والتجهيزات المتقدمة، وطائرات بدون طيار.


وأكد حزب الله أن "المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة والضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة".

ويأتي هذا العرض كرسالة للجيش الإسرائيلي حيث تؤكد المقاومة استعدادها الكامل لجميع الاحتمالات.

ووسعت إسرائيل نطاق الحرب منذ 23 سبتمبر الماضي، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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