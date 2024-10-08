السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

القاهرة/سما/

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، يوم الثلاثاء، تناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي بأن الاتصال ناقش التطورات الإقليمية، وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأعاد السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كل الأطراف بالحكمة والمسؤولية، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان.

وحذر الرئيس المصري من خطورة استمرار التصعيد لما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة، وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية.

ومن جانبه ثمّن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة، وفق البيان.

وشهد الاتصال تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي.

وأكد الرئيسان، بحسب البيان، التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي.