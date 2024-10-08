الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق قصير يمتد من لبنان إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء العثور على نفق تابع لحزب الله اللبناني بطول 10 أمتار ويمتد من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان "عثر الجيش الإسرائيلي على نفق تابع لمنظمة حزب الله اجتاز مسافة نحو 10 أمتار من منطقة مافين في لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة زرعيت".

وأضاف أنه تم "تحديد موقع النفق قبل بضعة أشهر عندما تم إغلاقه في المنطقة الحدودية دون وجود مخرج إلى إسرائيل".

وأوضح الجيش أنه تم اكتشاف النفق ضمن عملية نفذها لتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فقد تم حفر النفق خلال العامين الماضيين.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه ولأول مرة منذ عملية "درع الشمال" التي انتهت عام 2019، يعثر الجيش الإسرائيلي على نفق يخترق الأراضي الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أنه تحت سيطرة الجيش منذ عدة أشهر.

وأفادت بأن الجيش قرر الإعلان عن وجوده الآن بعد أن بدأت قواته العمل في الجانب اللبناني من المنطقة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن قوات الجيش عثرت على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدبابات في النفق.

وأفادت قوات لواء الكوماندوس من الفرقة 98 التي تعمل في القطاع الشرقي لجنوب لبنان ضمن العملية البرية التي بدأت قبل أسبوع، أنها صادفت أهدافا محصنة حقيقية تابعة لحزب الله كانت مموهة ويصعب تفكيكها.

والأسبوع الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي نفقا تحت الأرض يمر عبر الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات المقاومة من لبنان.