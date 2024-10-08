نتنياهو يستدعي وزراءه لمشاورات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب

القدس المحتلة/سما/

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عددا من وزرائه اليوم الثلاثاء، إلى مشاورات مغلقة في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وسط ترقب الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.



وبحسب التقارير الإخبارية، فإن المشاورات تعقد بمشاركة دائرة ضيقة من الوزراء بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق مساء اليوم، وكذلك قادة الأجهزة الأمنية، في إطار المداولات التي تعقد لبحث كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، أنه نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ.

ويأتي الهجوم "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس" على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.

وأشار الحرس الثوري في بيان إلى أنه "تم استهداف قواعد ومقرات مهمة في الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان "إذا رد الكيان الصهيوني على الاستهداف الإيراني فإنه سيواجه بهجمات أعنف"، موضحا أنه تم تنفيذ موجة من الضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.