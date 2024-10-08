  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت: يبدو أن خليفة نصر الله قُضي عليه

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: يبدو أن خليفة نصر الله قُضي عليه



القدس المحتلة/سما/

 قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.

كما زعم غالانت بأن حزب الله بات “محطّما” بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتيال نصر الله.

وأفاد غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه بأن حزب الله “منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصر الله”.

وأضاف “لا يوجد من يتخذ القرارات، لا يوجد من يتصرف”.

وكان صفي الدين يدير حزب الله بالاشتراك مع نعيم قاسم نائب الأمين العام منذ اغتيال نصر الله، وكان من المتوقع أن يُنتخب صفي الدين رسميا أمينا عاما للحزب، إلا أن الحزب لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

وقال قاسم في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء إن الجماعة ستنتخب أمينا عاما جديدا وإنها ستعلن ذلك بمجرد إتمامه.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجئا "إسرائيل".. السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء

إعلام غربي يكشف تفاصيل جديدة عن يحيى السنوار.. ما علاقة حقيبة المتفجرات؟

نتنياهو يطلق "حرب القيامة" ويكشف متى ستنتهي حرب "إسرائيل" على 7 جبهات

ترامب: غزة يمكن أن تصبح “أفضل من موناكو” عند إعادة إعمارها وإسرائيل تخسر تماما حرب التواصل

فيديو مثير من حزب الله عن جهوزية "الرضوان" (شاهد)

صاروخ يمني يثير الذعر في "إسرائيل" ويلغي فعاليات ذكرى 7 أكتوبر (شاهد)

تل أبيب : الصواريخ الإيرانيّة لحيفا ستؤدّي لكارثةٍ بيئيةٍ جسيمةٍ وطهران أثبتت قدراتها على ضرب إسرائيل بقوّةٍ

الأخبار الرئيسية

“خداع وكذب”.. "إسرائيل" تنذر الفلسطينيين بإخلاء جباليا عبر ممر “آمن”

photo_2024-10-08_16-05-55

لواء إسرائيلي متقاعد: 3 مجانين أدخلونا مستنقع استنزاف

67051a684c59b7341d6355b7

غالانت: "حزب الله" منظمة بلا رأس

67051a684c59b7341d6355b7

تقرير: أوستن غضب من غالانت بسبب نصرالله

6704d58e4236042e445f518c

بيرنز: إيران قد تحتاج إلى أسبوع واحد لإنتاج قنبلة نووية واحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية