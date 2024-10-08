غالانت: يبدو أن خليفة نصر الله قُضي عليه

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.

كما زعم غالانت بأن حزب الله بات “محطّما” بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتيال نصر الله.

وأفاد غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه بأن حزب الله “منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصر الله”.

وأضاف “لا يوجد من يتخذ القرارات، لا يوجد من يتصرف”.

وكان صفي الدين يدير حزب الله بالاشتراك مع نعيم قاسم نائب الأمين العام منذ اغتيال نصر الله، وكان من المتوقع أن يُنتخب صفي الدين رسميا أمينا عاما للحزب، إلا أن الحزب لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

وقال قاسم في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء إن الجماعة ستنتخب أمينا عاما جديدا وإنها ستعلن ذلك بمجرد إتمامه.