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نائبة أمريكية: "إسرائيل" تفرض كابوسا في غزة يرقى للإبادة الجماعية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة أمريكية: "إسرائيل" تفرض كابوسا في غزة يرقى للإبادة الجماعية



واشنطن/سما/

قالت كوري بوش، عضو مجلس النواب الأمريكي إن الحكومة الإسرائيلية تفرض “كابوسا مأساويا يرقى للإبادة الجماعية” منذ أن شنت هجماتها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عقب مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وذكَّرت بوش بأن أكثر من 42 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل، قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن غزة دمرت، وشُرد ملايين الفلسطينيين، وظهرت المجاعة والأمراض في المنطقة.

وفي معرض إشارتها إلى استمرار القصف والعنف في المنطقة، قالت بوش: “إن الدمار والضرر الناجم عن ذلك يتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص أن يتحمله. الإنسانية تتمزق إربا”.

وأضافت داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف: “كان ينبغي لنا أن نتحرك قبل عام، والآن فات الأوان بالنسبة لكثيرين”.

#اسرائيل #غزة

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