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هاليفي: يبدو أن خليفة نصر الله قُضي عليه

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: يبدو أن خليفة نصر الله قُضي عليه



القدس المحتلة/سما/

 قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.

كما أكد غالانت بأن حزب الله بات “محطّما” بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتيال نصر الله.

وأفاد غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه بأن حزب الله “منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصر الله”.

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