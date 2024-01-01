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لولوة الخاطر: لولا التقاعس الدولي لما تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على لبنان بعد غزة

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لولوة الخاطر: لولا التقاعس الدولي لما تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على لبنان بعد غزة



الدوحة/سما/

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر إنه "لولا التقاعس الدولي لما تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على لبنان بعد غزة".

وقالت الخاطر في تصريح بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي: "نؤكد موقفنا الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنه كذلك"، مدينة "كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين".


ورأت أنه "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام  ما كان يحدث في غزة،  ثم رأينا بذلك توسيع رقعة الصراع والاعتداء إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان الشقيق"، مشددة على "أننا نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار".

وأضافت: "فيما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فإن هذا الدعم هو قديم ومستمر، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا محليا في هذا السياق ، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".

وأعلنت الخاطر "أننا أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى بيروت ونتوقع خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد  الإيواء والمواد الغذائية،  وتناقشنا في عدد من القطاعات التي قد تحتاج دعما خلال الفترة المقبلة"، مجددة التأكيد على "تضامن دولة قطر ودعمها لهذا البلد، ونتمنى السلامة والتوفيق والازدهار للبنان الشقيق ولشعبه الغالي على قلوب جميع العرب".

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