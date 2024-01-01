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عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل" سيلقى ردا أكثر حزما

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل" سيلقى ردا أكثر حزما



طهران/سما/

يبدأ وزير خارجية إيران عباس عراقجي الثلاثاء جولة إقليمية لبحث آخر تطورات المنطقة ووقف النار بغزة ولبنان مستبقا جولته بالتأكيد أن أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل سيلقى ردا أشد قسوة.

وقال عراقجي إن "عمليتي الوعد الصادق 1 و2 أظهرتا قوة الإرادة والعزيمة المثيرة للإعجاب للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحيث يدرك الجميع أن أي خطأ استراتيجي من جانب العدو إسرائيل سيتلقى ردا أشد قسوة. وفي القيام بذلك لن نتردد ولن نتسرع".

وأضاف أن "الهجوم على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بالتأكيد ردا أكثر حزما وأعداؤنا يدركون الأهداف داخل النظام الصهيوني إسرائيل التي في متناولنا للهجوم وقد رأوا قوة ودقة صواريخنا بأعينهم".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارتي إلى بيروت ودمشق كانت واضحة، وهي أن طهران ستواصل دعم المقاومة بكل الوسائل، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. لقد كنا وما زلنا وسنظل داعمين للمقاومة، والضربات المؤقتة التي وجهت للمقاومة لن تؤثر على عزم وقوة إرادة المقاومة ومقاتلي المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جهة أخرى،  سيبدأ جولته الإقليمية اليوم، من المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي عددا من المسؤولين.

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