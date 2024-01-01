وزير خارجية إيران: سنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع

طهران/سما/

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه "إذا هاجمتنا إسرائيل فسنواجهها بكل قسوة وسنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع".



وقال عراقجي في تصريح إن "معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها".



وشدد على أن "على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد"، مؤكدا "أننا سنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية".

وجزم عراقجي بأن "الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر"، معتبرا أن "عملية 7 أكتوبر أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء".