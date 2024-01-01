  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير خارجية إيران: سنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إيران: سنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع



طهران/سما/

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه "إذا هاجمتنا إسرائيل فسنواجهها بكل قسوة وسنرد في الوقت والمكان المناسبين على أي هجوم دون تسرع".


وقال عراقجي في تصريح إن "معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها".


وشدد على أن "على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد"، مؤكدا "أننا سنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية".

وجزم عراقجي بأن "الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر"، معتبرا أن "عملية 7 أكتوبر أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء".

#ايران

الأكثر قراءة اليوم

مفاجئا "إسرائيل".. السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء

إعلام غربي يكشف تفاصيل جديدة عن يحيى السنوار.. ما علاقة حقيبة المتفجرات؟

نتنياهو يطلق "حرب القيامة" ويكشف متى ستنتهي حرب "إسرائيل" على 7 جبهات

ترامب: غزة يمكن أن تصبح “أفضل من موناكو” عند إعادة إعمارها وإسرائيل تخسر تماما حرب التواصل

فيديو مثير من حزب الله عن جهوزية "الرضوان" (شاهد)

صاروخ يمني يثير الذعر في "إسرائيل" ويلغي فعاليات ذكرى 7 أكتوبر (شاهد)

تحليلات إسرائيلية: الحرب ستطول لسنين بدخولها عامها الثاني

الأخبار الرئيسية

67051a684c59b7341d6355b7

تقرير: أوستن غضب من غالانت بسبب نصرالله

6704d58e4236042e445f518c

بيرنز: إيران قد تحتاج إلى أسبوع واحد لإنتاج قنبلة نووية واحدة

6704c16a4c59b759440ce01d

تقرير يكشف كواليس محادثات واشنطن وتل أبيب بشأن لبنان وإيران

6704b0aa42360429c1309105

خطة إسرائيلية لـ"حماس" ومخطط لـ"لغزة"!

نعيم قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط وإمكانيات حزب الله بخير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية