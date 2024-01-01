نعيم قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط وإمكانيات حزب الله بخير

بيروت/ سما/

القى نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله كلمة تحدث خلالها عن مجريات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وفلسطين. وقال "إنهم يحاولون الضغط علينا وتخويفنا، لكننا لن نخاف".

وقال: نستلهم قوة نصر الله. نحن أبناؤه. لقد ترك إرثا من المقاومة الصامدة عبر جبهة واسعة. بيئة المقاومة متماسكة وصحيح ان النزوح الكبير يشكل أزمة وضغطا وأهلنا يعيشون حياة صعبة وهذا جزء من التضحية والمعركة."

وتابع قائلا" سنوجه الضربات لإسرائيل في الزمان والمكان حين نقرر ذلك..مقاومونا هم متماسكون والإدارة متماسكة والعمليات ازدادت وقد أثبت المجاهدون جدارتهم في الميدان وهؤلاء هم أبناء السيد نصرالله."

واضاف نحن اخترنا المُساندة للتخفيف عن غزة ومساعدتها على الانتصار والهدف الثاني للدفاع عن لبنان وشعبه. لا يمكن هزيمة المقاومة في غزة والضفة.

وأضاف قاسم أن "هدف إسرائيل كان القضاء على المقاومة وتدمير الشعب الفلسطيني. ولولا الدعم الأميركي لكان العدوان قد توقف خلال شهر".

وأوضح قاسم انه مرت سنة على طوفان الأقصى وهو حدث غير عادي واستثنائي وهو بداية تغيير وجه الشرق الأوسط.

وقال إننا ننتظر الالتحام بالجيش الإسرائيلي وهو سيتكبد الخسائر الكبيرة لعلها تكون المقدمة لانهاء الحرب. مؤكدا أنه قبل وقف اطلاق النار اي نقاش لا يعنينا ونحن اهل الميدان....علينا ان نبقى صامدين في الميدان ونحن أهل الصمود وستسقط اسرائيل.

لكنه اشار الى أن الحزب يؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس المجلس نبيه بري بعنوانه الأساسي وهو وقف إطلاق النار.

وتوعد قاسم جيش الاحتلال بالقول : ننتظر الالتحام بالجيش الإسرائيلي وهو سيتكبد الخسائر الكبيرة لعلها تكون المقدمة لانهاء الحرب

وقال :"علينا ان نبقى صامدين في الميدان ونحن أهل الصمود وستسقط اسرائيل.

وعلّق رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب على كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وقال عبر حسابه على موقع "إكس": "كلمة الشيخ نعيم قاسم واضحة متماسكة واثقة. وفيها تأكيد واضح بأن الحزب أعاد تنظيم نفسه بشكل كبير