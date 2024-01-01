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مقررة أممية: ما يجري في قطاع غزة من جرائم إسرائيلية جزء من خطة إبادة جماعية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: ما يجري في قطاع غزة من جرائم إسرائيلية جزء من خطة إبادة جماعية



نيويورك/ وكالات/

 قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج، إن ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية يعد إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن الصحة النفسية لسكان قطاع غزة تدهورت نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة.

وحذرت موفوكينج، من أن مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعة، إذ تدهورت إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج في غزة.

وعبرت، عن أسفها أيضا لوجود "جيل كامل من الأطفال في غزة ماتوا أو بالكاد نجوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم".

وتابعت: لقد خيبنا آمال الجيل الذي في غزة، إذا لم نتمكن من إيقاف سقوط القنابل اليوم، فعن أي مستقبل، وعن أي جيل نتحدث؟".

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