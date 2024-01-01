  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من بيت امر

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من بيت امر



الخليل/ سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش للعديد من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، واعتقلت خلال ذلك 15 مواطنا.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت مناطق الظهر وشعب السير وصافا ووسط بيت أمر، و اقتحموا منازل وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها وتحطيم اثاث ومقتنيات وخاصة منزل المواطن صلاح ابراهيم زعاقيق الذي قام خلالها جنود الاحتلال باحتجاز أفراد اسرته في غرفة وتحطيم ابواب وأجهزة كهربائية وكاميرات مراقبة في المنزل.

واضاف عوض، بان قوات الاحتلال اعتقلت خلال ذلك أكثر من 15مواطن بينهم أسرى محررين وكبار في السن، عرف من بينهم:
أحمد خضر عبد ابو مارية 57 عاما
احمد عبد الحميد احمد ابو مارية 53عاما
عوني احمد عبد السلام العلامي 45 عاما ونجله محمد 18عاما
مصطفى خالد مصطفى ابو مارية 22 عاما وشقيقه أيهم 18عاما
محمد جهاد علي صبارنة 22 عاما نبيل محمد عبد المجيد عرار 23 عاما
يوسف نعيم يوسف زعاقيق 22 عاما
عمرو عرفات عيسى زعاقيق 22 عاما
عبدالله اسماعيل احمد زعاقيق 21عاما
مؤمن محمد نايف الصليبي 18عاما
محسن يوسف محسن زعاقيق 22 عاما

واشار عوض الى قيام جنود الاحتلال بتوزيع مناشبر تحذيرية للمواطنين في بيت أمر من الاستمرار مقاومة الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام غربي يكشف تفاصيل جديدة عن يحيى السنوار.. ما علاقة حقيبة المتفجرات؟

مفاجئا "إسرائيل".. السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء

نتنياهو يطلق "حرب القيامة" ويكشف متى ستنتهي حرب "إسرائيل" على 7 جبهات

فيديو مثير من حزب الله عن جهوزية "الرضوان" (شاهد)

صاروخ يمني يثير الذعر في "إسرائيل" ويلغي فعاليات ذكرى 7 أكتوبر (شاهد)

ترامب: غزة يمكن أن تصبح “أفضل من موناكو” عند إعادة إعمارها وإسرائيل تخسر تماما حرب التواصل

تحليلات إسرائيلية: الحرب ستطول لسنين بدخولها عامها الثاني

الأخبار الرئيسية

تل أبيب : الصواريخ الإيرانيّة لحيفا ستؤدّي لكارثةٍ بيئيةٍ جسيمةٍ وطهران أثبتت قدراتها على ضرب إسرائيل بقوّةٍ

حماس وفتح يجتمعان في القاهرة لبحث المصالحة ..

ترامب: غزة يمكن أن تصبح “أفضل من موناكو” عند إعادة إعمارها وإسرائيل تخسر تماما حرب التواصل

368 يوما للمجزرة في غزة : 77 شهيدا منذ الفجر وغارات عنيفة على البريج وجباليا

"نيويورك تايمز" تكشف عن الاهداف التي ستسهدفها اسرائيل في ايران ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية