الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من بيت امر

الخليل/ سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش للعديد من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، واعتقلت خلال ذلك 15 مواطنا.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت مناطق الظهر وشعب السير وصافا ووسط بيت أمر، و اقتحموا منازل وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها وتحطيم اثاث ومقتنيات وخاصة منزل المواطن صلاح ابراهيم زعاقيق الذي قام خلالها جنود الاحتلال باحتجاز أفراد اسرته في غرفة وتحطيم ابواب وأجهزة كهربائية وكاميرات مراقبة في المنزل.

واضاف عوض، بان قوات الاحتلال اعتقلت خلال ذلك أكثر من 15مواطن بينهم أسرى محررين وكبار في السن، عرف من بينهم:

أحمد خضر عبد ابو مارية 57 عاما

احمد عبد الحميد احمد ابو مارية 53عاما

عوني احمد عبد السلام العلامي 45 عاما ونجله محمد 18عاما

مصطفى خالد مصطفى ابو مارية 22 عاما وشقيقه أيهم 18عاما

محمد جهاد علي صبارنة 22 عاما نبيل محمد عبد المجيد عرار 23 عاما

يوسف نعيم يوسف زعاقيق 22 عاما

عمرو عرفات عيسى زعاقيق 22 عاما

عبدالله اسماعيل احمد زعاقيق 21عاما

مؤمن محمد نايف الصليبي 18عاما

محسن يوسف محسن زعاقيق 22 عاما

واشار عوض الى قيام جنود الاحتلال بتوزيع مناشبر تحذيرية للمواطنين في بيت أمر من الاستمرار مقاومة الاحتلال.