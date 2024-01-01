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الحكومة الفلسطينية تعلن تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية تعلن تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة



رام الله / سما/

 أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود شعبنا في غزة والضفة.

وأضاف: مصممون على إفشال مخططات الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.

وأوضح: استمرت الحكومة الفلسطينية بتوفير المصاريف التشغيلية في قطاع غزة والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع والتي تبلغ 275 مليون شيكل شهرياً أي ما يعادل 3.3 مليار شيكل سنوياً.

وبين: سنعمل على تحسين نسبة المدفوع من الرواتب للموظفين رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وسنواصل خطوات تطويرية وإصلاحية لتخفيف الأعباء المالية وعجز الموازنة العامة وفق خطة مدروسة للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسياً واقتصاديا.

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