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طهران : إيران أعدت 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : إيران أعدت 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل



وكالات / سما/

قالت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل.
وأكدت المصادر أنه سيتم استخدام هذه السيناريوهات إذا لزم الأمر.
وأفادت بأن هذه السيناريوهات قابلة للتحديث لكن جهوزيتها مؤشر على جدية إيران في الرد.

وأضافت أن رد إيران لن يكون بالضرورة بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة تعزز فعالية الرد.
وأوضحت المصادر العسكرية أنه وبالمقارنة مع إيران، لدى إسرائيل جغرافيا محدودة للغاية وبنية تحتية أقل حساسية ويمكن أن يسبب رد إيران مشاكل غير مسبوقة.
وبينت أن العديد من الدول أعلنت لإيران أنها لن تشارك لمصلحة إسرائيل، لافتة إلى أنه وفي كل الأحوال فإن أي دولة ستساعد تل أبيب في عمل محتمل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني وستتكبد الخسائر.
وفي وقت سابق كشف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الحكومة الإسرائيلية تناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني، مؤكدا أنه سيتم اختيار المكان والزمان والأسلوب لذلك.
وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري هجوما صاروخيا على إسرائيل هو الثاني من نوعه في تاريخ البلدين، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى.
وتترقب المنطقة ردا إسرائيليا على الضربة الإيرانية وسط خشية من توسع نطاق الصراع في المنطقة.

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