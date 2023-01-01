ترامب: غزة يمكن أن تصبح “أفضل من موناكو” عند إعادة إعمارها وإسرائيل تخسر تماما حرب التواصل

واشنطن / وكالات/

رأى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الإثنين أن قطاع غزة قد يصبح “أفضل حتى من إمارة موناكو” عند إعادة إعماره بعد الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحماس المتواصلة منذ عام.

وقال الرئيس الأميركي السابق “يمكن لقطاع غزة أن يصبح أجمل مكان بفضل مناخه وشواطئه وكل شيء. قد تكون الأجواء رائعة”، وذلك في مقابلة أجريت معه في الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل.

أضاف ترامب “أعتقد أنه يمكن أن يكون القطاع أفضل من موناكو” الإمارة الغنية على الريفييرا الفرنسية، من دون أن يذكر الأزمة الإنسانية الكارثية التي سببتها الحرب في القطاع، أو عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحيتها خلال العام المنصرم.

وأشار الى أن القطاع الفلسطيني “قد يكون أفضل ما في الشرق الأوسط”.

وقدّم ترامب نفسه مدافعا عن إسرائيل لدى اندلاع الحرب مع حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. الا أنه غيّر من لجهته بعض الشيء في الأشهر الماضية، وألمح الى عدم رضاه عن طريقة خوض إسرائيل الحرب.

ومتحدثا عن “مقاطع الفيديو التي تظهر انهيار مبان” في غزة اعتبر ترامب أن إسرائيل “تخسر تماما حرب التواصل”.