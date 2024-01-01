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368 يوما للمجزرة في غزة : 77 شهيدا منذ الفجر وغارات عنيفة على البريج وجباليا

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
368 يوما للمجزرة في غزة : 77 شهيدا منذ الفجر وغارات عنيفة على البريج وجباليا



غزة / سما/

أفادت مصادر طبية باستشهاد 77 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، في ظل استمرار تكثيف الغارات شمال القطاع.

وقالت المصادر. إن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط القطاع.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٩ شهيدا و ١٣٧ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٩٠٩ شهيدا و ٩٧٣٠٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
غزة والشمال
وتواصل قوات الاحتلال عملية الاجتياح التي بدأتها الدبابات الإسرائيلية بغطاء جوي في جباليا ومخيمها لليوم الثالث على التوالي مجبرة الاف الفلسطينيين على النزوح.
واستشهد ثلاثة عشر مواطنا قرب محطة ابو قمر في غارة استهدفت وسط المخيم فيما استشهد خمسة اخرون في قصف على منطقة بئر النعجة غرب المخيم وخمسة من عائلة الحلو في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
كما استشهد سبعة مواطنين من عائلة شلحة في بيت لاهيا.
وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف لعدد من منازل المواطنين في منطقة التوام بشمال قطاع غزة
وفي مدينة غزة استشهد مواطن واصيب اخرون في قصف على منزل يعود لعائلة الدحدوح بحي الزيتون جنوب غزة.
كما استشهد مواطن نتيجة قصف مدفعي قرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
واستمر القصف المدفعي في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب غزة.
وسط قطاع غزة
وارتفع إلى خمسة عشر عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف منزل وخيمة نزوح في مخيم البريج وسط القطاع.
واستشهد تسعة مواطنين واصيب ٢٥ بجراح في استهداف الاحتلال منزلا في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط قطاع غزة
واعلن الدفاع المدني ارتقاء ثلاثة شهداء وجرحى عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
واصيب ثمانية مواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو نحل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد المواطن نعمان عبود بطلق ناري من قبل الطيران المروحي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
جنوب القطاع
ووصلت جثامين ١٦ شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي والأوروبي بخانيونس خلال ٢٤ ساعة جراء غارات في رفح وخانيونس.
ومن بين الشهداء ثمانية مواطنين باستهداف منزل عائلة ابو ماشي شرق رفح.
واستشهدت الطفلة جود ايهاب قشطة وثلاث اصابات من الاطفال جراء استهداف منزل عائلة قشطة بمنطقة خربة العدس.
وقصفت قوات الاحتلال مسجد الأمين محمد في خربة العدس شمال مدينة رفح.
و قصفت المدفعية الأطراف الشرقية لبلدة عبسان الكبيرة بخانيونس جنوب القطاع.
واستشهدت الطفلة أية محمد قديح وإصابة سيدة في قصف مدفعي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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