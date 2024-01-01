جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس منظومة الاركان في حزب الله

القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال رئيس أحد قادة حزب الله باستهدافه في بيروت.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية أغارت اليوم بشكل دقيق في بيروت واغتالت سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله.

وأشار البيان إلى أن "منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة"، مضيفا أن حسيني "كان شريكا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد، كما كان عضوا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله".

وذكر البيان أن منظومة الأركان تضم أيضا وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهتم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان.

وحسب البيان الإسرائيلي، فإن حسيني كان يعمل في اطار مهام منصبه على "تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية".