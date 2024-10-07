دانون: "إسرائيل" ستختار المكان والزمان والأسلوب للرد على الهجوم الإيراني الأخير

القدس المحتلة/سما/

كشف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الحكومة الإسرائيلية تناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني، مؤكدا أنه سيتم اختيار المكان والزمان والأسلوب لذلك.



وقال دانون خلال مداخلة صحفية، ردا على سؤال حول الرد الإسرائيلي: "نحن نناقش هذا الأمر."

وعلى حد قوله فإن إسرائيل "ستختار المكان وطريقة الرد بالتحديد"، وإن الرد الإسرائيلي "سيحدث بالتأكيد".

وختم دانون: "سنقرر متى وأين" لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وفي الأول من أكتوبر هاجمت إيران إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية قالت طهران إنها أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية في حين وصفت تل أبيب الأضرار بأنها "ضئيلة".

وفي سياق متصل قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، اثبتت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلها في الشرق الأوسط، وأظهرت عجزا تاما في حل الأزمات.