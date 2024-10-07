استشهاد بطل فلسطيني في قصف إسرائيلي

وشغل ديب حسين منصب رئيس اللجنة الفنية باتحاد مصارعة الذراعين، حيث أشرف مؤخرا على بطولة غزة التي أقيمت في النصيرات خلال شهر يوليو الماضي.

وسبق وأن فاز ديب حسين بلقب بطل العرب في البطولة التي أقيمت في القاهرة قبل أكثر من عشر سنوات، حيث مثل فلسطين وعاد إلى غزة بلقب بطل العرب وثماني ميداليات ذهبية في مختلف الأوزان.

وتخرج العديد من أبطال اللعبة في غزة على يد ديب حسين، وأبرزهم نجله علي الفائز بلقب بطل الوفاء للشهداء