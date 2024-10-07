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استشهاد بطل فلسطيني في قصف إسرائيلي

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد بطل فلسطيني في قصف إسرائيلي



غزة/سما/

استشهد البطل الفلسطيني، ديب حسين، بطل الدورة العربية في رياضة مصارعة الذراعين، مساء يوم الاثنين، وذلك إثر قصف بمقاتلة "إسرائيلية" في مخيم البريج.

 

وشغل ديب حسين منصب رئيس اللجنة الفنية باتحاد مصارعة الذراعين، حيث أشرف مؤخرا على بطولة غزة التي أقيمت في النصيرات خلال شهر يوليو الماضي.

وسبق وأن فاز ديب حسين بلقب بطل العرب في البطولة التي أقيمت في القاهرة قبل أكثر من عشر سنوات، حيث مثل فلسطين وعاد إلى غزة بلقب بطل العرب وثماني ميداليات ذهبية في مختلف الأوزان.

وتخرج العديد من أبطال اللعبة في غزة على يد ديب حسين، وأبرزهم نجله علي الفائز بلقب بطل الوفاء للشهداء

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